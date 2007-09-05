Создан институт распределенных вычислений

Институт распределенных вычислений (Institut des Grilles), созданный французским Национальным центром научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS), должен обеспечить ученым легкий доступ к сверхмощным вычислительным ресурсам разного рода, сообщает CNRS в своем пресс-релизе.

Новый институт объединит в одну инфраструктуру почти все значительные вычислительные ресурсы французских лабораторий: суперкомпьютеры, кластеры, сети из множества обычных компьютеров, осуществляющих параллельные вычисления. Кроме того, институт будет отвечать за взаимодействие с международными проектами, таким, например, как EGEE (Enabling Grids for E-SciencE): проект, в которым участвует 27 стран с целью создать надежную сеть для распределенных вычислений и разработать удобное программное обеспечение.

Распределенные вычисления - часто использующийся в современной науке способ справиться с нехваткой компьютерных мощностей: вычисления, которые необходимо провести, "распараллеливаются", разделяются на множество отдельных подзадач, которые распределяются между объединенными в сеть обычными компьютерами. Во многих проектах это компьютеры пользователей интернета, добровольно предоставляющих для вычислений часть своего машинного времени.

Самым недавним из таких проектов является стартовавшее 31 августа исследование климата Африки, точнее, вреда, который могут нанести малоразвитым странам грядущие изменения климата. Исследование проводит всемирная сеть World Community Grid, финансируемая IBM. На данный момент сеть объединяет более 700 тысяч компьютеров, и ее мощность постоянно увеличивается.

Лента.ру