620 библиотек Украины получат компьютеры и что к ним положено

620 библиотек в разных регионах Украины получат компьютерную технику в рамках программы «Библиомост».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители организаторов проекта: директор программы «Библиомост» Матей НОВАК, президент Украинской библиотечной ассоциации Ирина ШЕВЧЕНКО, Генеральный директор «Майкрософт-Украина» Дмитрий ШИМКИВ и исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ.

С перечнем библиотек, которые прошли открытый конкурс, можно ознакомиться на сайте проекта. Преимущественно это библиотечные заведения в сельской местности. Все они до конца лета 2012 года получат комплекты компьютерной техники (4 компьютера, принтер, сканер, устройство бесперебойного питания и веб-камеру), благодаря чему их работа будет модернизирована и услугами заведений смогут воспользоваться значительно больше посетителей.

Как отметил М.НОВАК, 66,3% населения Украины не имеют регулярного доступа к Интернету, который является обязательным условием самореализации в современном информационном обществе. Программа «Библиомост» уже почти на протяжении трех лет «преодолевает цифровую бездну, модернизируя публичные библиотеки», сообщил он, добавив, что уже приблизительно 1 тыс. библиотек в Украине благодаря проекту предоставляют бесплатный доступ к всемирной сети, учат пользоваться информационными технологиями, внедряют современные услуги и расширяют круг посетителей.

М.НОВАК проинформировал, что библиотеки-победители были определены комиссией экспертов, состоявшей из представителей Министерства культуры Украины, Украинской библиотечной ассоциации, ведущих украинских библиотек, а также международных и национальных общественных организаций. Заявки библиотек оценивались, в частности, по таким критериям: четкое понимание потребностей общины, возможность наладить партнерство с властью и общиной для реализации проекта и заинтересованность в предоставлении общинам инновационных услуг. Необходимым условием конкурса также было обязательство со стороны местной власти взять на себя расходы на интернет-подключение и обеспечить участие библиотекарей в трехнедельных тренингах по новейшим библиотечным услугам, которые будут проводиться в тренинговых центрах программы «Библиомост» на базе областных универсальных научных библиотек. В добавление к грантам и технической помощи от программы местная власть выделяет средства на ремонт помещений библиотек и приобретение нового оборудования.

Как предусматривалось, до 2013 года программа «Библиомост» должна оборудовать современной техникой около 1,6 тыс. публичных библиотек. Для реализации проекта корпорация Microsoft бесплатно предоставляет библиотекам программное обеспечение. В целом до 2013 года будет предоставлено ПО на сумму 9 млн. дол. Одним из направлений работы программы «Библиомост» является сбор и анализ данных относительно влияния современных библиотек на жизнь отдельных украинцев и общин.

По данным М.НОВАКА, после модернизации библиотек их посещаемость выросла в среднем на 30%.

Как отмечалось на пресс-конференции, на протяжении последних лет многие библиотеки - участницы программы продемонстрировали, что предоставление ими новых услуг оказывает значительное позитивное влияние на социально-экономическое развитие в Украине.

В свою очередь представитель Международного фонда «Возрождение» Е.БЫСТРИЦКИЙ проинформировал об отдельной антикризисной программе в поддержку библиотек Украины, которая реализуется на протяжении последних 2,5 лет. “Мы решили поддержать два направления: функционирование домов культуры в сельской местности, в том числе библиотек – предоставлением помощи тем, которые могут реанимировать себя и продолжить свою деятельность; и второе направление – поддержка библиотек в сельской местности с точки зрения наполнения книжками”, - отметил Е.БЫСТРИЦКИЙ.

Так, по его информации, был проведен конкурс относительно пополнения и обновления библиотечных фондов сельских библиотек. Поступило 800 заявок, из которых было отобрано до 60 заведений. “Мы выделили 600 тыс. грн. – это небольшая сумма по сравнению с теми 6 млн. долларов, какие мы бросили на антикризисные проекты, чтобы поддержать те слои населения, которые за два года финансового кризиса страдают больше всего, но, тем не мене, думаю, что где-то 50-55, до 60 библиотек получат гранты, и мы сможем предоставить литературу, которую отобрали наши эксперты из числа интересных, важных книжек”, - сказал Е.БЫСТРИЦКИЙ.

***Программа “Бибиломост” администрируется IREX и являются частью инициативы “Глобальные библиотеки”, финансируемой Фондом Билла и Мелинды ГЕЙТС при поддержке USAID. Украинская библиотечная ассоциация выступает партнером проекта в качестве консультанта. Также партнером проекта является Министерство культуры Украины, в подчинении которого 18 тыс. библиотек страны.