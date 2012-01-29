Космическая станция увернулась от обломка китайского спутника

"Маневр проводился с помощью корректирующих двигателей служебного модуля "Звезда". Средняя высота орбиты станции теперь составляет 391,6 км", - сообщают в Центре управления полетами (ЦУП).

Опасность столкновения МКС с обломками спутника, сбитого китайской баллистической ракетой в январе 2007 года, возникала уже несколько раз, замечает Би-би-си. Последний раз безопасность МКС находилась под угрозой из-за обломков Fengyun-1C в декабре прошлого года, но тогда обломок прошел на безопасном расстоянии от нее.