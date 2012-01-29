Космическая станция увернулась от обломка китайского спутника
03:32, 29 января 2012Наука и IT
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На орбите становится тесно
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была увеличена на 1,7 км для того, чтобы не допустить ее столкновения с обломком китайского метеоспутника Fengyun-1C.
"Маневр проводился с помощью корректирующих двигателей служебного модуля "Звезда". Средняя высота орбиты станции теперь составляет 391,6 км", - сообщают в Центре управления полетами (ЦУП).
Опасность столкновения МКС с обломками спутника, сбитого китайской баллистической ракетой в январе 2007 года, возникала уже несколько раз, замечает Би-би-си. Последний раз безопасность МКС находилась под угрозой из-за обломков Fengyun-1C в декабре прошлого года, но тогда обломок прошел на безопасном расстоянии от нее.
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