Исследователи заметили, что время превращения приматов в одноплодных видов совпало с эволюционным увеличением размера мозга.

60 миллионов лет назад близнецы были нормой у наших предков-приматов, но в связи с эволюцией количество потомства уменьшилось, и современный человек обычно рожает одного ребенка. К такому выводу пришли антропологи из Университета Западного Вашингтона и Йельского университета. Результаты исследования опубликовало издание Interesting Engineering.

По мнению ученых, время превращения приматов в преимущественно одноплодные виды совпало с энцефализацией, то есть эволюционным увеличением размера мозга. Ученые пришли к выводу, что постепенно происходило уменьшение количества потомства и увеличение мозга человека.

По словам исследователей, многоплодная беременность требовала от матери больших затрат энергии и усилий, ее жизнь была тяжелее, поэтому больший шанс выжить был у тех приматов, которые рожали только одного ребенка.

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Исследователи Джек Макбрайд и Тесла Монсон приводят аргумент о том, что оценка количества потомства "в филогении млекопитающих... может пролить свет на эволюционные процессы, формирующие эволюцию человека".

Они наносили на карту количество потомства, используя математические алгоритмы для изучения закономерностей. Однако родственные окаменелости невероятно редки, поэтому они искали публичные базы данных, чтобы собрать антропологические данные о беременности и размере тела при рождении и во взрослом возрасте.

Исследование показало, что многоплодная беременность приматов, или двойня, если не тройня, соответствовала "меньшему мозгу и размерам тела, короткой беременности и быстрому росту".

Ученые также заметили, что переход от приматов, которые рожали близнецов, к одноплодным приматам происходил несколько раз. В результате современный человек имеет более крупные мозг и тело, чем его предок, и рожает, как правило, одного ребенка.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2025 году начало рождаться новое поколение людей - бета. В него будут входить все, кто родится с 2025-го по 2039 год. Бета составит конкуренцию Альфа и уже к 2035 году составит 16% населения мира. Согласно прогнозам, многие из них доживут до 22 века.

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