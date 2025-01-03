Бета составит конкуренцию Альфа и уже к 2035 году будет составлять 16% населения мира.

Дети, рожденные с 1 января 2025 года, являются частью нового поколения людей - Бета. В него будут входить все, кто родится с 2025 по 2039 год.

Как пишет Science Alert, Бета составит конкуренцию Альфа и уже к 2035 году будет составлять 16% населения мира. Согласно прогнозам, многие из них доживут до 22 века.

Соответствующий анализ провела исследовательская фирма McCrindle. Ее основал ученый Марк МакКриндл, который придумал термин поколение Альфа. Для обзора поколений за последние сто лет исследователи обычно используют следующие термины:

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поколение бета: 2025-2039;

поколение альфа: 2010-2024;

поколение Z: 1997-2009;

миллениалы: 1981-1996;

поколение X: 1965-1980;

бумеры: 1946-1964;

молчаливое поколение: 1928-1945.

Ученые прогнозируют, что представители Бета будут сформированы в значительной степени технологиями, как и их предшественники из Альфа.

По мнению МакКриндла, жизнь нового поколения будет определяться искусственным интеллектом и автоматизацией. При этом представители Бета, вероятно, столкнутся с серьезными социальными проблемами, среди которых климатический кризис и глобальное перемещение населения.

Как отмечается, родители детей поколения Альфа все чаще сталкиваются с проблемой управления отношениями своих детей с технологиями и инструментами ИИ, которые получили значительное распространение с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

Согласно исследованию 2023 года, каждый пятый ученик, который слышал о ChatGPT, использовал его для помощи в обучении. Ученые ранее уже рекомендовали родителям этих детей держать их подальше от соцсетей, поскольку те могут пагубно влиять на психическое здоровье.

Стоит добавить, что не все согласны с разделением поколений. Президент Pew Research Center Майкл Димок убежден, что лучше рассматривать категории как линзу для размышлений об общественных изменениях, а не навешивать на людей ярлыки.

Как ранее сообщал УНИАН, первыми исследователями, которые популяризировали теорию поколений, стали Нейл Хоу и Уильям Штраус. В 1991 году американские ученые выпустили книгу под названием "Generations", в которой рассмотрели историю каждого поколения, начиная с 1584 года.

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