"Википедии" исполнится 11 лет

Кампания открытой онлайн-энциклопедии "Википедия" по сбору пожертвований, которая закончилась во вторник, собрала рекордные 20 млн долларов, сообщает Би-би-си.

Некоммерческий фонд Wikimedia Foundation запустил кампанию по сбору средств в ноябре.

Одним из первых пожертвований был грант на 500 тыс. долларов от основателя Google Сергея Брина и его жены.

Впервые "Википедия" провела такую кампанию в 2003 году, и год от года число пожертвованных денег росло.

"Наша модель работает фантастически хорошо", - заявил глава фонда Сью Гарднер.

"Википедии" 15 января исполнится 11 лет.

Сейчас в онлайн-энциклопедии насчитывается более 20 миллионов статей на 282 языках.