"Википедии" исполнится 11 лет
20:34, 03 января 2012Наука и IT
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Завершился сбор средств
Кампания открытой онлайн-энциклопедии "Википедия" по сбору пожертвований, которая закончилась во вторник, собрала рекордные 20 млн долларов, сообщает Би-би-си.
Некоммерческий фонд Wikimedia Foundation запустил кампанию по сбору средств в ноябре.
Одним из первых пожертвований был грант на 500 тыс. долларов от основателя Google Сергея Брина и его жены.
Впервые "Википедия" провела такую кампанию в 2003 году, и год от года число пожертвованных денег росло.
"Наша модель работает фантастически хорошо", - заявил глава фонда Сью Гарднер.
"Википедии" 15 января исполнится 11 лет.
Сейчас в онлайн-энциклопедии насчитывается более 20 миллионов статей на 282 языках.
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