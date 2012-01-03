Google меняет дизайн

Крупнейший в мире интернет-поисковик Google в ближайшем будущем поменяет дизайн своей домашней страницы - эти перемены станут самыми серьезными за всю историю существования портала, сообщает Би-би-си.

После того, как пользователям предложат обновленную домашнюю страницу, на ней больше не будет черной полосы вверху с различными пунктами меню.

Вместо этого на домашней странице Google появится серый логотип компании, который при нажатии мышкой будет открывать ссылки на семь различных служб поиска - с возможностью получить доступ еще к восьми сервисам.

Сейчас новый вид домашней странички Google уже доступен небольшому числу пользователей.