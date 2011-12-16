Лидер Союза анархистов намерен судиться с Азаровым

Лидер Союза анархистов Украины Вячеслав АЗАРОВ намерен в суде оспорить регистрацию премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ товарного знака Azarov.

Как напоминает газета «Коммерсант», 12 декабря премьер-министр Н.АЗАРОВ получил от Института промышленной собственности ("Укрпатент") свидетельство на знак для товаров и услуг Azarov. Вчера в его пресс-службе пояснили – регистрация необходима для защиты от создания поддельных страниц в социальных сетях. "Мы столкнулись с этим, когда регистрировались в сети Twitter. Аккаунт Николая АЗАРОВА был занят, неизвестные выдавали себя за премьера", – сообщил пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Теперь, по словам пресс-секретаря, Н.АЗАРОВ с помощью своих адвокатов будет добиваться от соцсетей запрета на регистрацию аккаунтов с использованием слова Azarov другими лицами. "При регистрации названия все права на него достаются тому, кто зарегистрировал знак первым. Использовать наш товарный знак другие не смогут – администраторы соцсетей просто не будут их регистрировать. Это касается и доменных имен сайтов", – отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Будут ли предъявлены претензии к уже зарегистрированным пользователям, по его словам, не решено. В соцсети Facebook сейчас зарегистрировано около 170 пользователей, в чьих аккаунтах используется слово Azarov, десять из них с именем Николай. Страниц "премьер-министра Николая АЗАРОВА" среди них всего три: основная (facebook.com/Nikolay.Azarov) имеет 7,119 подписок, еще две содержат биографическую справку о премьере из Wikipedia на русском и английском языках. В соцсети "В контакте" – свыше 5 тысяч пользователей с фамилией "Азаров" (большинство из них пишется кириллицей), из них Николаев из Украины – 24, из которых у пятерых аватар профиля – фотография премьера.

Юристы отмечают, что получение прав на ТЗ не дает премьер-министру преимуществ при регистрации в соцсетях. "У соцсетей, большинство из которых даже не имеют офисов в Украине, есть свои правила регистрации. Другие конфликты, связанные с защитой ТЗ, решаются исключительно в судах", – говорит адвокат, патентный поверенный патентно-юридического агентства "Дубинский и Ошарова" Михаил ДУБИНСКИЙ. В условиях регистрации в Facebook прямо запрещается размещать ложную личную информацию или создавать аккаунт от имени другого человека без его разрешения. Администрация может удалить профиль или передать права на его использование, если владелец соответствующего товарного знака жалуется на имя пользователя, не связанное напрямую с настоящим именем владельца аккаунта. Тем не менее Facebook не уточняет, каким образом администрация может проверить эти данные и в каких случаях она пользуется правом удаления аккаунта. Подобные правила и у "В контакте".

Кроме того, права на ТЗ позволяют его владельцу зарегистрировать доменное имя с расширением .ua. По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, Н.АЗАРОВ собирается создать сайт в этой доменной зоне. Вчера утром имя azarov.ua еще значилось в базе регистратора Imena.ua как свободное, но уже к 17.00 – появилось в базе занятых адресов. Данные о том, кому принадлежит домен azarov.ua пока не отображаются.

Заинтересован ли Н.АЗАРОВ в других доменных зонах – тоже неизвестно, однако большинство из них уже занято: адрес azarov.com.ua зарегистрирован на хостинговую компанию Ukrnames, azarov.com – на физическое лицо Андрея АЗАРОВА, azarov.net – на председателя исполкома партии "Союз анархистов Украины" Вячеслава АЗАРОВА, azarov.org – на московского фотографа Сергея АЗАРОВА. Вячеслав АЗАРОВ называет инициативу премьера "возмутительной". "Азаров – нередкая фамилия, а он пытается заставить молчать всех своих однофамильцев. В нашем случае – это еще и политическая цензура, и мы будем бороться – даже в суде", – пообещал он.