Россияне начнут серийное производство баллистических ракет ”Булава-М”

В России принято решение о серийном производстве баллистических ракет "Булава-М". Об этом сообщил главнокомандующий Военно-Морского флота России адмирал Владимир МАСОРИН.

Как передает NEWSru , по словам адмирала, ВМФ РФ в этом году проведет еще два испытательных пуска новейшей баллистической ракеты "Булава-М" (морского базирования), полностью испытания планируется завершить в 2008 году.

"Мы не сомневаемся в успешном испытании ракетного комплекса "Булава-М", у нас нет никаких сомнений. В создание этого комплекса вложено колоссальное количество интеллектуального труда и средств", - сообщил главком.

Он также рассказал журналистам, что Военно-Морской флот планирует испытать новейшую ракету на максимальную дальность полета.

"Нам надо будет стрелять дальше, чем мы стреляем", - отметил В.МАСОРИН. "Возможно, эти стрельбы выйдут за рамки испытаний. Сейчас идет подготовка к этим пускам, которая займет больше года. Нужно будет определить параметры, места приземления и так далее", - сказал он.

Главком особо отметил, что параметры испытаний являются совершенно секретной информацией.

"Их не должен знать никто, даже те, кто применяет ракету. Это супер-секретная цифра. Тот, кому положено, об этом будет знать, это руководители страны", - сказал главком.

Испытания "Булавы" продолжаются с осени 2004 года. Они начинались успешно, однако три пуска подряд, состоявшихся во второй половине 2006 года, оказались неудачными. Последние по времени испытания прошли 28 июня 2008 года: "Булава" была запущена с борта атомного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" из акватории Белого моря и в установленное время достигла полигона Кура на Камчатке.

Баллистическая ракета "Булава" морского базирования имеет расчетный радиус действия 8 тысяч километров. Она должна стать главным оружием новых стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 "Борей". В апреле 2007 года головная подлодка этой серии - "Юрий Долгорукий" - была спущена на воду.