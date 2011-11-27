Мастера создали гроб с видеокамерой и спутниковым навигатором

01:07, 27 ноября 2011
Наука и IT
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Ничего лишнего, только необходимое

На международном салоне в Вероне «Роскошь и яхты» итальянская фирма представила «противоугонный гроб». Как сообщает Радио Свобода, изделие оснащено сенсорами, реагирующими на вибрацию и сдвиги. В случае попытки похищения электронная система передаёт сигнал тревоги карабинерам.

Кроме того, в гроб вмонтирован микро-навигатор, который, даже в случае похищения, будет вести правоохранительные органы по следу похитителей. Есть еще один опцион – веб-камера, позволяющая родным и близким, которые не могут присутствовать на похоронах, следить за ними через Интернет. Другое предназначение веб-камеры – своевременно сигнализировать в случае пробуждения покойного.

Согласно владельцам итальянской гробовой конторы, разработавшей новинку, основными заказчиками изделия будут состоятельные россияне, японцы и граждане США.

Похищение гробов с покойниками с целью выкупа - не редкость в Италии.

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