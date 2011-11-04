Google обновит систему поиска

Алгоритм поисковика компании Google будет в первую очередь показывать ссылки на страницы с наиболее «свежей» информацией. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Изменение затронет 35 процентов поисковых запросов и предназначено для трех категорий тем: для «горячих» новостей, для периодически повторяющихся событий и для информации, которая постоянно обновляется. Разработчики считают, что, к примеру, при поиске сведений об олимпиаде или президентских выборах пользователь подразумевает ближайшее событие, а не новости десятилетней давности. Аналогично с информацией о «лучшем фотоаппарате» и прочих постоянно обновляющихся темах.

Как пишет New York Times, введение нового способа ранжирования результатов продиктовано необходимостью конкурировать с социальными сетями. Люди обращаются к Facebook и Twitter за самыми свежими новостями о каком-то событии, так как информация в них обновляется практически мгновенно.

Google запускал в 2009 году «мгновенный» поиск, предназначенный для отслеживания сообщений в популярных сервисах в реальном времени. Он искал в том числе по Twitter, однако летом 2011 года срок действия договоренности между компаниями закончился, и сервис был закрыт.

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