Хакеры удалили весь контент Microsoft на YouTube

Официальный YouTube-канал компании Microsoft взломали хакеры и удалили все размещенные на нем видеоматериалы. Вместо них они разместили собственный контент рекламного характера. Также был заменен фон канала.

На данный момент Microsoft уже восстановила контроль над своим каналом и работает над тем, чтобы восстановить все оригинальное содержание.

Напомним, киберпреступники взломали сети потребителей игровой продукции Sony и украли данные о 93 тысячах пользователей, сообщает японская корпорация. Сотрудники безопасности Sony обнаружили преступников, когда они пытались в массовом порядке зайти в систему, пользуясь украденными логинами и паролями.

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