Хакеры удалили весь контент Microsoft на YouTube
12:58, 24 октября 2011Наука и IT
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Специалисты работают над восстановлением
Официальный YouTube-канал компании Microsoft взломали хакеры и удалили все размещенные на нем видеоматериалы. Вместо них они разместили собственный контент рекламного характера. Также был заменен фон канала.
На данный момент Microsoft уже восстановила контроль над своим каналом и работает над тем, чтобы восстановить все оригинальное содержание.
Напомним, киберпреступники взломали сети потребителей игровой продукции Sony и украли данные о 93 тысячах пользователей, сообщает японская корпорация. Сотрудники безопасности Sony обнаружили преступников, когда они пытались в массовом порядке зайти в систему, пользуясь украденными логинами и паролями.
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