В США мобилок и ноутбуков уже больше, чем людей

Количество мобильных устройств в США впервые в истории превысило численность населения, подсчитала международная ассоциация беспроводной связи CTIA.

На сегодняшний день в США действует 327,6 млн мобильных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков, использующих сети второго, третьего и четвертого поколения, а население США составляют 315 млн человек, передает ТСН.

Вопреки прогнозам, темпы роста рынка мобильных устройств остаются высокими. Так, с января 2010 года число подключенных к сети мобильников, планшетов и ноутбуков выросло на 9%. Это привело и к росту доходов: совокупный оборот рынка 1 июля 2010 по 31 июня 2011 увеличился на 6% и составил 164 млрд дол.

По мнению исследователей, это связано с распространением телефонов среди детей и подростков, а также растущим интересом людей преклонного возраста к планшетным компьютерам.

Ранее несколько законодателей Тайваня предложили запретить пользование мобильными телефонами в школах. Поводом для такой инициативы стало включение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) этих устройств в перечень потенциальных канцерогенов.