Дело о лазерных дисках передали в суд

Прокуратурой Донецкой области направленно в суд уголовное дело в отношении группы лиц по факту нарушения авторского права, а также незаконного распространения ими компьютерных программ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в ходе досудебного следствия было установлено, что четверо мужчин разработали преступный план, согласно которому они наладили незаконное массовое производство и реализацию контрафактной продукции, а именно компьютерных дисков.

Имея в личном распоряжении специальное компьютерное оборудование, владея достаточными знаниями в области компьютерных технологий, обвиняемые производили и сбывали диски для лазерных систем считывания с записанными на них программами и аудиовизуальными произведениями.

Таким образом, своими действиями злоумышленники нарушили авторские или смежные права владельцев лицензионной продукции. Ущерб, нанесенный правообладателям, исчисляется в размере 965 тыс. грн.

Суд рассмотрит дело по существу, заключено в сообщении.