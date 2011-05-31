Франция не намерена вслед за Германией закрывать АЭС

Франция уважает решение Германии отказаться от атомной энергетики до 2020 года, но не намерена следовать ее примеру, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Франсуа Фийона.

О решении Германии в понедельник заявила канцлер Ангела Меркель. Правительство намерено к установленному сроку отключить все 17 АЭС в стране. По словам Меркель, сначала Германия планировала полностью перейти на безъядерную энергетику к 2050 году, но после катастрофы в Японии ситуация изменилась.

"Франция уважает решение Германии, но нашу политику это не изменит. Мы считаем, что атомная энергетика - это решение будущего, в частности, что касается наших обязательств по сокращению выбросов парниковых газов", - заявил Фийон, который находится в рабочей поездке в Страсбурге.

По его словам, на настоящий момент не существует других решений, которые позволят соблюдать европейские обязательства в этом ключе.

"При этом мы считаем, что необходимы значительные инвестиции в безопасность ядерной индустрии", - добавил французский премьер.

Ранее, напоминает РИА "Новости", глава французской ядерной корпорации Areva Анн Ловержон заявила в интервью французским СМИ, что Германии, по ее мнению, теперь придется импортировать атомную электроэнергию.