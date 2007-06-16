Американка побила рекорд пребывания женщины в космосе

Астронавт НАСА Сунита ВИЛЬЯМС побила предыдущий рекорд по продолжительности нахождения женщины в космосе, она провела более 188 дней и четырех часов на орбите, сообщила пресс-служба НАСА.

"Предыдущий рекорд, который побила С.ВИЛЬЯМС в 01.47 в субботу по времени восточного побережья США, был установлен Шеннон ЛЮСИД во время полета на станцию "Мир" в 1996 году", - говорится в сообщении.

С.ВИЛЬЯМС прибыла на МКС в качестве бортинженера в декабре 2006 года и должна была вернуться несколько раньше, но из-за задержки полета шаттла "Атлантис" ей пришлось задержаться на станции.

Теперь рекордсменку сменит Клейтон АНДЕРСОН, который прибыл на МКС на шаттле "Атлантис". Возвращение же К.АНДЕРСОНА планируется во время полета шаттла "Дискавери", который намечен на конец октября 2007 года.