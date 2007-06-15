Сайт Ющенко пал жертвой ”бунта роботов”?

Пресс-служба Президента Украины приносит извинения за техническую ошибку, которая произошла из-за тестирования оборудования сайта с указами главы государства об освобождении Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по состоянию на сегодняшний день, 15 июня, действительными нужно считать указы от 30 апреля и 10 мая 2007 года.

Сегодня на официальном веб-сайте Президента Украины появились тексты указов об отмене указов от 30 апреля и 10 мая об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда в связи с нарушением присяги.

Позже на сайте появились два указа об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с подачей заявлений об отставке.