Hyundai приступает к производству гибридного Hyundai Accent (фото)

Компания Hyundai объявила о начале серийного производства гибридных автомобилей. Первой новинкой станет Hyundai Accent, оснащенный так называемой "параллельной" гибридной системой, в которой используется электромотор и малолитражный бензиновый двигатель. Мощность первого составляет 12 киловатт, а в качестве второго используется 1,4-литровый мотор, уже известный по другим моделям марки.

Максимальная скорость гибридного Hyundai Accent составляет 164 километра в час, а средний расход топлива - 5,3-литра на сто километров пробега. По традиции, "гибрид" оснащается также набором "никельметалгидридных" аккумуляторов, которые могут подзаряжаться от бензинового мотора или при торможении двигателем.

Для снижения веса гибридный Hyundai Accent был построен на собственной алюминиевой раме, а также получил ряд кузовных панелей, выполненных из "крылатого" металла. Наконец, новинка получила даже специальные легкосплавные колесные диски.

Стоит отметить, что пока гибридные автомобили Hyundai будут продаваться только на азиатском рынке. Поставки аналогичных машин в Европу пока не планируются.

Лента.ру