Пентагон должен бороться с последствиями развития интернета

Пентагон во избежание повторения скандальных историй, подобных той, что произошла вокруг сайта Wikileaks, должен разрабатывать современные средства борьбы с негативными последствиями развития интернет-технологий, заявил замминистра обороны США по связям с общественностью Дуглас Уилсон.

Бывший аналитик армии США Брэдли Мэннинг обвиняется в незаконном получении секретной военной информации и более 250 тысяч документов американского внешнеполитического ведомства, в частности, дипломатической переписки. Военного также обвинили в передаче этих документов сайту политических разоблачений Wikileaks, который их обнародовал.

"Я считаю самым важным уроком из этой истории то, что технологии, и особенно технологии на стыке с национальной безопасностью, опережают действия министерства, так что во избежание нежелательных последствий необходимо новое законодательство", - приводит слова Уилсона РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВС США.

По его мнению, история с Wikileaks стала образцом того, как "высокомерие и наивность"создателей сайта привели к негативным результатам для национальной безопасности. "Информация для служебного пользования - это информация для служебного пользования, и ее обнародование незаконно. Но нам в правительстве, думаю, необходимо больше думать о законах, которые способны решить проблемы, связанные с отрицательными последствиями развития технологий", - отметил Уилсон.

Он отметил, что ему и его коллегам приходится ежедневно решать одну и ту же проблему: как честно и открыто сообщать прессе о действиях Пентагона и при этом не навредить военнослужащим. Он признал, что понимает, насколько изменился мир после появления социальных сетей в интернете, и отметил необходимость использования их для коммуникации, в том числе и в диалоге Пентагона с общественностью.