Хакеры атаковали компьютерную сеть Минфина Франции

Компьютерная сеть министерства экономики и финансов Франции подверглась хакерской атаке, сообщает Лента.ру.

Как сообщило 7 марта издание Paris Match, в период с декабря 2010 года вплоть до начала марта хакеры получили несанкционированный доступ к более чем 150 компьютерам ведомства. С их помощью злоумышленники получили доступ к документам, посвященным встрече "Большой двадцатки" (G20), которая прошла в столице Франции 18-19 февраля.

Главной целью хакеров стала дирекция казначейства. Как передает BBC News, Минфин Франции уже подтвердил факт атаки на свою сеть, однако представители ведомства не сообщили, какое именно количество государственных документов было похищено злоумышленниками.

Эта атака на государственную компьютерную сеть стала самой масштабной за всю историю Франции. Официальное уведомление о незаконном вторжении в сеть уже было направлено во французский суд.

Анонимные источники Минфина указали, что следы хакеров ведут в Китай. Именно на китайские сайты было перенаправлено некоторое количество документов, похищенных с компьютеров ведомства. Однако чиновники пока официально не подтвердили, что за хакерской атакой стоят именно китайские "взломщики".