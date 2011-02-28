На Львовщине создадут биосферный резерват

Во Львовской области будет создан биосферный резерват. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В рамках трансграничного сотрудничества Украина и Польша договорились о дальнейшем развитии совместных биосферных резерватов для улучшения состояния Карпатского региона. Целью таких резерватов является межгосударственное сотрудничество с решением вопросов по обеспечению устойчивого социально-экономического развития территорий с сохранением в их пределах природных комплексов и объектов.

«Наконец Украина сделала весомый шаг к внедрению цивилизованного подхода в сохранении уникальных трансграничных природоохранных территорий», - так прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ достигнутые на днях в Польше украинско-польские договоренности.

По информации пресс-службы, еще в сентябре 2010 года украинской стороной был направлен в Секретариат Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" запрос на создание биосферного резервата "Расточье" (Львовская область), который и должен стать украинской частью трансграничного украино-польского резервата. В украинскую часть входят Яворивский национальный природный парк, природный заповедник "Расточье", региональный ландшафтный парк "Равское Расточье" и прилегающие лесные и сельскохозяйственные угодья вместе с селами общей площадью около 70 тыс. гектаров.

«Исторически сложилось, что политическая карта разделила уникальный в физико-географическом отношении район Расточье между Украиной и Польшей. Наши государства различаются между собой экономическим, социальным, культурным и экологическим развитием. Вместе с тем нас объединяет единая цель – использование всех возможных рычагов для сохранения естественного состояния целостных экосистем, в частности львовского Расточья. А самое главное – улучшение качества жизни людей на этих территориях, укрепление местных экономик и общин, развитие мощной инфраструктуры экологического туризма», - подытожил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По информации Минэкологии, в Украине существуют несколько объектов природно-заповедного фонда, которые уже входят в состав трансграничных биосферных резерватов: Дунайский биосферный заповедник (в составе украинско-румынского биосферного резервата «Дельта Дуная»); Ужанский национальный природный парк и Надсянский региональный ландшафтный парк (в составе украинско-польско-словацкого биосферного резервата «Восточные Карпаты»). Продолжается работа по созданию биосферного резервата «Западное Полесье» вместе с Польшей и Беларусью.