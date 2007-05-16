Турецкие хакеры утверждают, что взломали сайт Пентагона

Группа турецких хакеров, именующая себя "Отряд шпионской безопасности" (Spy Security Team), в среду объявила о взломе официального сайта Пентагона США.

"Уважаемый турецкий народ! Интернет-сайт Пентагона был взломан нами в связи с геноцидом, чинимым в отношении всего мусульманского мира", - говорится в заявлении группы, размещенном на ее веб-странице.

В нем также утверждается, что турецкие хакеры сумели получить "определенную разведывательную информацию и грязные карты, связанные с реализацией Ближневосточного проекта (США)".

"Они будут обнародованы тогда, когда это будет сочтено целесообразным", - говорится в заявлении группы, созданной около 10 месяцев назад.

"Мы принимаем на себя всю ответственность за последствия совершенного нападения (на сайт)", - заявили они.

РИА "Новости"