Египтяне смогут выходить в Twitter без интернета

Корпорация Google предоставила жителям Египта, где из-за массовых акций протеста отключены услуги интернета, обходной доступ к популярной социальной сети Twitter, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный блог компании - владельца крупнейшего сетевого поисковика.

Доступ к сервису микроблогов Twitter, который власти называли"катализатором антиправительственных настроений" был заблокирован в Египте еще неделю назад.

Теперь египтянам для выхода в Twitter надо послать голосовое сообщение по одному из трех международных номеров (в США, Италии или Бахрейне). Это послание будет автоматически перенаправлено в виде записи на страничку приложения Speak2Tweet с ключевым словом #egypt.

Наличие подключенного интернета для нового сервиса не требуется. О стоимости пользования его услугами не сообщается.

"Мы надеемся, что это до некоторой степени поможет народу Египта оставаться на связи в это нелегкое время", - говорится в блоге.

В понедельник египетские печатные СМИ со ссылкой на западные дипломатические источники в Каире писали, что интернет в Египте может заработать в течение ближайших 24 часов. По данным изданий, египетские власти получили тысячи жалоб по поводу отключения Египта от всемирной сети и больших убытках и перебоях в работе самых разных организаций во всех секторах египетской экономики. С жалобами обращались также международные организации и диппредставительства.