Киевская политехника соединит образование, науку и производство

15 мая в 11.00 в Киеве в зале заседаний Национального технического университета Украины «КПИ» состоится торжественная церемония подписания соглашения о создании корпорации «Научный парк «Киевская политехника».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям, деятельность корпорации, в соответствии с Законом Украины от 22 декабря 2006 года “О научном парке “Киевская политехника””, будет направлена на интенсификацию процессов разработки, производства, внедрения высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, повышение поступлений в государственный и местный бюджеты путем сочетания образования, науки и производства с целью ускорения инновационного развития экономики Украины.

Как отмечается в сообщении, создание корпорации имеет общенациональное значение, поскольку даст возможность создавать высокоинтеллектуальную продукцию, осуществлять научное и кадровое сопровождение ее промышленного выпуска и выхода на рынки.

Учредителями корпорации является Национальный технический университет «КПИ» и государственное предприятие Госинвестиций «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ».

В мероприятии примут участие первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор ИВЧЕНКО, ректор НТУУ "КПИ" Михаил ЗГУРОВСКИЙ. На церемонию также приглашены министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, советник Президента Украины Александр ЗИНЧЕНКО.

Торжественная церемония состоится 15 мая в зале заседаний Национального технического университета Украины «КПИ» по адресу: г. Киев, проспект Победы, 47, корпус 1, зал заседаний (1-й этаж).

Начало регистрации в 10.30.

Аккредитация завершается 14 мая в 15.00.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является государственным органом исполнительной власти со специальным статусом, работа которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Госинвестиций отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, а также координацию работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. Подведомственные организации – Украинская государственная инновационная компания, Украинский центр содействия иностранным инвестициям и государственное предприятие «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ».

Национальный технический университет Украины «КПИ» создан в 1898 году как Киевский политехнический институт. 8 апреля 1995 года, учитывая большую организаторскую роль Киевского политехнического института в подготовке инженерных и научных кадров, Указом Президента Украины “О Киевском политехническом институте” ему предоставлен статус Национального технического университета Украины. В настоящее время Киевский политехнический институт – крупнейшее высшее учебное заведение Украины.