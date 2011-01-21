США вывели на орбиту секретный спутник

Ракета-носитель Delta 4 вывела на орбиту в четверг с западного побережья США секретный разведывательный спутник, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт www.spaceflightnow.com.

Запуск был произведен с военной базы ВВС США в Калифорнии Vandenberg Air Force Base. По данным Assosiated Press, подготовка на запуск спутника заняла три года и около 100 миллионов долларов, которые ушли на усовершенствование инфраструктуры военной базы.

Запуск был осуществлен Национальным управлением воздушно-космической разведки США (National Reconnaissance Office). Цель и подробности запуска остаются в секрете.

Ракета Delta 4 - самая большая непилотируемая ракета США, способная доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 24 тонн и до 11 тонн - на геостационарную орбиту.