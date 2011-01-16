Израиль провел испытания мощного компьютерного вируса, могущего вывести из строя атомную станцию, на своей собственной АЭС, сообщает Би-би-си.

Как сообщает газета "Нью-Йорк Таймс", это стало частью совместных американо-израильских усилий по предотвращению ядерной угрозы со стороны Ирана.

Для этого на высокосекретной израильской станции "Димона" были воспроизведены условия, существующие в иранском центре по обогащению урана Натанц.

По данным газеты, американским и израильским специалистам удалось протестировать эффективность компьютерного вируса Stuxnet, который в ноябре вывел из строя часть иранского оборудования. Тогда президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подтвердил, что из-за проблем с компьютерным обеспечением работа обогащающих уран центрифуг была нарушена, однако он подчеркнул, что ущерб был минимален.