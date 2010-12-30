Сторонники Wikileaks блокировали сайты правительства Зимбабве

Кибер-активисты неформальной организации Anonymous заявляют, что они блокировали все правительственные сайты Зимбабве в связи с тем, что жена президента этой страны подала в суд против местной газеты, опубликовавшей документ Wikileaks, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

В статье шла речь о нелегальной торговле алмазами, контролируемой Грейс Мугабе. Первая леди Зимбабве выиграла судебный процесс, отсудив у издания $15 млн.

«Мы атаковали Мугабе и его режим за притеснения свободной прессы и угрозы уголовного преследования того, кто посмеет напечатать документы Wikileaks.

Сайт правительства Зимбабве был недоступен в четверг, в то время как на сайте министерства финансов отображалось сообщение «сайт на реконструкции».