Цифровую национальную телесеть в Украине будет строить «Зеонбуд»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, во время своего сегодняшнего заседания принял решение выдать лицензию провайдера программной услуги национальной сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T (Mpeg-4) в составе цифровых общенациональных каналов вещания МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 ООО „Зеонбуд”. Нацсовет официально подтвердил соответствие пакета документов „Зеонбуда” и представленного Плана развертывания цифровой сети своим требованиям.

«Конкурс оцениваю как прозрачный и удачный. Наверное, мы услышим разные мнения по его поводу, но авторитетные эксперты, с которыми мы общаемся, единодушно разделяют правильность нашего подхода к подготовке и проведению конкурса. Компания «Зеонбуд» представила отличную презентацию и убедительный план развития проекта. Претензий к документам победителя нет, как и нет замечаний ко всему ходу конкурса», - заявил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Манжосов.

По данным Нацсовета на заседании были рассмотрены также предложения ООО ТРК „Мобильный канал” по развертыванию национальной сети цифрового телевещания, но поскольку представители компании на заседание не явились, Национальный совет заслушал только презентацию ООО „Зеонбуд” и единодушно одобрил.

Таким образом, регуляторным органом принято решение выдать лицензию провайдера программной услуги национальной сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T (Mpeg-4) в составе цифровых общенациональных каналов вещания МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 ООО „Зеонбуд”, которая обязана развернуть сеть цифрового телевидения в Украине до 2015 года.