Компьютерный вирус поразил ядерную программу Ирана

Целью компьютерного вируса Stuxnet, обнаруженного в компьютерах в Иране, могла быть ядерная программа страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на экспертов New York Times.

По мнению специалистов, изучивших код Stuxnet, кибервирус был нацелен на вывод из строя центрифуг по обогащению урана. Исследование было проведено американской компанией Symantec, занимающейся программами по компьютерной безопасности.

Эксперты компании сообщили, что целью программы была смена частот вращения конвертера, подающего энергию и контролирующего скорость двигателя центрифуги. Резкое снижение и увеличение скорости вращения конвертера выводило двигатель из строя. По словам эксперта компании Symantec Эрика Чина (Eric Chien), изменение скорости нарушало нормальный цикл работы промышленных процессов. Из-за этого могли произойти сбои в работе сотен центрифуг на иранских заводах по обогащению урана.

Международные инспекторы подтвердили, что с лета 2009 года Иран вынужден был сотнями заменять свои центрифуги, так как они работали со сбоями.

Вместе с тем, президент Института по науке и международной безопасности Дэвид Олбрайт (David Albright) заявил, что "не нашел прямых доказательств" данных заявлений, однако подобная интерпретация фактов представляется ему правдоподобной.

The New York Times подчеркивает, что выводы экспертов не является окончательным.

Вредоносная программа Stuxnet была обнаружена на компьютерах Ирана, Индии, Индонезии и других стран в 2010 году.

Ранее эксперты заявляли, что Stuxnet был создан для атаки на промышленное оборудование, которое выпускает немецкий концерн Siemens.

Происхождение компьютерного "червя" остается неясным.