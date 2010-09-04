Toshiba отзывает 40 тысяч ноутбуков из-за вероятности возгорания
11:07, 04 сентября 2010Наука и IT
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Отзыв относится к трем моделям
Японский производитель электроники Toshiba объявил об отзыве 41 тысячи ноутбуков по всему миру. Причиной стала доказанная вероятность возгорания, пишет Газета.Ru.
Отзыв относится к моделям Satellite T135, Satellite T135D и Satellite ProT130.
На данный момент компания получила свыше 100 писем от покупателей с жалобами на приобретенный продукт: в сообщениях люди жаловались на случаи сильного нагревания корпуса ноутбука и деформацию пластикового ободка вокруг гнезда адаптера. Также имеется информация о случаях порчи имущества и получения ожогов покупателями.
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