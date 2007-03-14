Частные АЭС пока не планируются

Правительство не намерено приватизировать активы в атомной энергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сегодня на пресс-конференции в Лондоне.

«Не рассматриваем приватизацию ядерного сектора», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, первый вице-президент НАЭК «Энергоатом» Никита КОНСТАНТИНОВ в феврале заявил, что корпоратизация НАЭК «Энергоатом» и предприятий, вошедших в государственный концерн «Укратомпром», упростит привлечение инвестиций в развитие украинской атомной энергетики, а также сделает гибкой структуру управления компанией.

В этой связи Н. КОНСТАНТИНОВ отметил, что сегодня из 73 мировых компаний, эксплуатирующих ядерные реакторы, только три существуют в форме неакционированных государственных предприятий: НАЭК «Энергоатом», концерн «Росатомэнерго», а также иранская энергетическая компания «Таванир».

Напомним, в октябре 2006 года президент НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ заявил о том, что компания будет корпоратизирована до 2010 года.

Президент НАЭК «Энергоатом» сообщил, что компания изучает вопрос корпоратизации, предложенный в рамках проекта TACIS. При этом А.ДЕРКАЧ отметил, что к разработке проекта планируется дополнительно привлечь трех экспертов по корпоратизации в отрасли атомной энергетики.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками установленной мощностью 13888 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Правительство Украины в декабре 2006 года приняло проставление о создании концерна "Укратомпром", который объединит "Энергоатом" и предприятия атомно-промышленного комплекса страны. Кабинет министров наделил "Энергоатом" полномочиями по управлению новым объединением.