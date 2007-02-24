Стремительно становится популярной профессия СМС-составителя

В Китае стремительно приобретает популярность новая профессия - составитель СМС-сообщений, сообщает Синьхуа. Особенным спросом услуги СМС-писателей пользуются во время праздников, когда сотни миллионов китайцев стремятся поразить своих любимых необыкновенным сообщением.

По данным операторов сотовой связи, за неделю каникул, посвященных празднованию Нового года по лунному календарю, китайцы отправили около 14 миллиардов СМС. За неделю некоторые авторы заработали более 10 тысяч юаней ($1280).

Пользователи скачивают сообщения со специализированных интернет-сайтов, а автор получает $0,01 за каждое отправленное сообщение.

Для многих написание СМС-сообщений стало уже основной профессией. Авторы учатся рисованию и музыке, чтобы создавать мультимедийные сообщения, которые пользуются особым спросом у китайской публики.

По данным министерства информации КНР, в год китайцы отправляют почти 430 миллиардов СМС.

РИА “Новости”