Еврокомиссия определила компании, с которыми подпишет контракты

Европейская комиссия определила компании, с которыми подпишет контракты для начала работы над проектом GALILEO.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Антонио ТАЙАНИ.

“С удовольствием я объявляю о трех важных контрактах для начала проекта GALILEO”, - сказал он.

По словам вице-президента, Еврокомиссия, в частности, решила подписать контракт о производстве 14 спутников с немецкой OHB System AG стоимостью 566 млн. евро, контракт на систему услуг по поддержке деятельности GALILEO с итальянской ThalesAleniaSpace стоимостью 85 млн. евро, а также контракт с французской Arianespace на запуск 10-ти спутников стоимостью 397 млн. евро.

“Таким образом GALILEO сможет предоставлять первые услуги уже в начале 2014 года”, - сказал А.ТАЙАНИ.

Он отметил, что подписание контрактов должно состояться через 2 недели, на протяжении которых концессионеры будут иметь возможность окончательно ознакомиться с деталями контрактов. Контракты от имени Еврокомиссии подпишет Европейское космическое агентство.

Вице-президент Еврокомиссии также сообщил о том, что в целом на орбиту должны быть выведены 30 спутников для того, чтобы система могла предоставлять качественные услуги.

А.ТАЙАНИ также сообщил, что первые два спутника должны быть выведены на орбиту до конца этого года, еще два – до конца 2011 года, а, начиная с 2012 года, должны будут запускаться по два спутника каждые три месяца.

Как сообщал УНИАН, GALILEO – европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных задач для каких-либо подвижных объектов с точностью около 2 метров. В целом в рамках создания системы спутниковой связи предусматривается запустить 30 спутников. На сегодняшний день на орбите находятся лишь первые 4 спутника.

В 2008 году Европарламент и Совет ЕС поддержали предложения по созданию Европейской системы спутниковой навигации GALILEO за бюджетные средства, увеличив бюджетные расходы с 1 до 3,4 млрд. евро.