Chevrolet представит открытую версию Camaro (фото)
16:02, 05 января 2007Наука и IT
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В серию модель выйдет через год
|Новый Camaro. Фото Chevrolet
На автошоу в Детройте состоится премьера открытой версии спортивного купе Chevrolet Camaro. Правда здесь этот автомобиль будет представлен лишь как концептуальная разработка - серийное производство купе Camaro, которое в Америке должно будет составить конкуренцию Ford Mustang, начнется в конце 2008 года, а его открытая версия появится на несколько месяцев позднее.
|На всех фото модель представлена в открытом варианте. Фото Chevrolet
Не известно даже, как будет выглядеть новый кабриолет с поднятой мягкой крышей - на всех официальных фотографиях, распространенных в пятницу, эта машина представлена лишь в открытом варианте.
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