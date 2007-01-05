Chevrolet представит открытую версию Camaro (фото)

Новый Camaro. Фото Chevrolet

На автошоу в Детройте состоится премьера открытой версии спортивного купе Chevrolet Camaro. Правда здесь этот автомобиль будет представлен лишь как концептуальная разработка - серийное производство купе Camaro, которое в Америке должно будет составить конкуренцию Ford Mustang, начнется в конце 2008 года, а его открытая версия появится на несколько месяцев позднее.

На всех фото модель представлена в открытом варианте. Фото Chevrolet

Напомним, что в отличие от Mustang новый Camaro (и купе и кабриолет) будет оснащаться современной независимой подвеской, а также получит дисковые тормоза на всех колесах и мощный двигатель V8. Никакой другой информации об этих автомобилях пока нет.

Не известно даже, как будет выглядеть новый кабриолет с поднятой мягкой крышей - на всех официальных фотографиях, распространенных в пятницу, эта машина представлена лишь в открытом варианте.

Лента.ру