Mercedes официально представил новый кабриолет (фото)

Концерн DaimlerChrysler распространил первую официальную информацию о новом концептуальном четырехдверном кабриолете Mercedes. Автомобиль, получивший название Ocean Drive, будет представлен на автосалоне в Детройте в начале января 2007 года.

Большой четырехдверный кабриолет построен на платформе удлиненного Mercedes S-Class. Под капотом автомобиля будет установлен флагманский бензиновый двигатель V12 объемом 6,0 литра.

Mercedes Ocean Drive оснащается матерчатой складывающейся крышей и боковыми стеклами, лишенными оконных рамок. В компании уверяют, что, несмотря на отсутствие стойки между стеклами боковых дверей, салон машины остается полностью герметичным. Роль привычных фар головного света на Mercedes Ocean Drive выполняют светодиоды.

Для четырехдверного кабриолета инженеры компании разработали специальную систему климат-контроля AIRSCARF, которая распределяет воздушные потоки таким образом, чтобы пассажирам было тепло и комфортно даже при езде с поднятым верхом в холодную погоду.

О планах серийного производства Mercedes Ocean Drive пока ничего не сообщается.

Лента.ру