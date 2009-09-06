Автору записи переговоров с разбившимся Су-27 грозит тюрьма

Радиолюбителю, который записал переговоры диспетчеров с экипажем белорусского Су-27, разбившегося 30 августа во время авиашоу в Радоме (Польша), грозит до двух лет тюремного заключения. Об этом сообщает сайт tvp.info со ссылкой на военную прокуратуру Польши.

Военная прокуратура, которая расследует крушение истребителя, установила, что аудиозапись была сделана любителем при помощи сканера без соответствующего разрешения. Согласно уголовному кодексу Польши, это является преступлением.

Вместе с тем не сообщается, возбуждено ли против этого человека уголовное дело. По данным tvp.info, военная прокуратура передала собранные материалы в прокуратуру Радома.

Аудиозапись переговоров экипажа и диспетчеров появилась на одном из польских интернет-форумов. Позже ее удалили модераторы, однако запись успела попасть в блоги и на телевидение.

Исходя из нее, диспетчер предупредил экипаж о встречном ветре. Непосредственно перед падением слышны слова диспетчера: "Катапультируйся! Катапультируйся!".

Лента.ру