Илон Маск рассказал о космическом провале СССР

Журналист сравнил недавно запущенную ракету Falcon Heavy с советской ракетой Н-1.

Илон Маск объяснил, почему ракета Н-1, разработанная в СССР с перспективой полетов на Марс и Венеру, при попытках запуска потерпела неудачу.

Об этом он рассказал журналисту издания ArsTechnica в интервью перед запуском сверхтяжелой ракеты Falcon. Как известно Falcon Heavy имеет трехъядерный ускоритель, который используется для выхода на орбиту. Каждое из ядер имело девять ракетных двигателей Merlin, что составляло в целом 27 двигателей. Журналист Эрик Бергер поинтересовался у основателя Space X, нужно ли столько двигателей, учитывая опыт советской ракеты Н-1, которая имела 30 двигателей на первой ступени и, тем не менее, 4 раза потерпела неудачу при попытке запуска на Луну.

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"Я думаю, что с отказом Н-1 это был в основном отказ авионики. У них были проблемы с огнем от двигателя к двигателю. Пять десятилетий спустя SpaceX может сделать лучше", - ответил Маск.

Напомним, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.

Вместо груза в космос полетел личный автомобиль Илона Маска. В вишневом Tesla Roadster находится манекен в скафандре производства SpaceX. Сейчас ракета с автомобилем Маска вышла за пределы орбиты Марса.