Google запустил новый дудл, посвященный Олимпиаде-2018
11:11, 09 февраля 2018Наука и IT
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Серия анимаций от Google будет появляться в сети каждый день до завершения Зимних Игр.
Google посвятил Doodle открытию зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в городе Пхёнчхане.
Серия анимаций будет появляться в сети каждый день до завершения Зимних Игр - 25 февраля.
К открытию зимних Олимпийских игр в Пхенчхане компания Google выпустила новый дудл / скриншот
В первой серии, посвященной Олимпийским играм, можно увидеть забавных животных, которые демонстрируют свое мастерство в разных видах спорта.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее, в городке Пхенчхане, с 9 по 25 февраля 2018 года. Церемония открытия Олимпийских игр состоится в 13:00 по киевскому времени.
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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018