Google запустил новый дудл, посвященный Олимпиаде-2018

Серия анимаций от Google будет появляться в сети каждый день до завершения Зимних Игр.

Google посвятил Doodle открытию зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в городе Пхёнчхане. Серия анимаций будет появляться в сети каждый день до завершения Зимних Игр - 25 февраля. В первой серии, посвященной Олимпийским играм, можно увидеть забавных животных, которые демонстрируют свое мастерство в разных видах спорта. Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее, в городке Пхенчхане, с 9 по 25 февраля 2018 года. Церемония открытия Олимпийских игр состоится в 13:00 по киевскому времени.

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