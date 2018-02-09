Google запустил новый дудл, посвященный Олимпиаде-2018

11:11, 09 февраля 2018
Наука и IT
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Серия анимаций будет появляться в сети каждый день до завершения Зимних Игр - 25 февраля. 

К открытию зимних Олимпийских игр в Пхенчхане компания Google выпустила новый дудл / скриншот

В первой серии, посвященной Олимпийским играм, можно увидеть забавных животных, которые демонстрируют свое мастерство в разных видах спорта.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее, в городке Пхенчхане, с 9 по 25 февраля 2018 года. Церемония открытия Олимпийских игр состоится в 13:00 по киевскому времени.

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Google Doodle#Олимпиада 2018