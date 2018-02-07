Запуск Falcon Heavy: Маск назвал причину крушения центрального ускорителя

Центральный разгонный блок Falcon Heavy разбился при посадке, вероятнее всего, из-за того, что в нем закончилось топливо.

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, вероятнее всего, разбился из-за того, что в нем закончилось топливо.

Читайте такжеTesla в космосе, манекен в скафандре и другие впечатляющие кадры исторического запуска ракеты Falcon Heavy (видео)

Как передает Engadget, об этом он сказал в разговоре с журналистами. Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 6 февраля. Два боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились и приземлились на посадочные платформы, однако центральный разгонный блок разбился при посадке.

Представитель SpaceX пояснил, что при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в Атлантический океан со скоростью 482 км/ч. Изначально планировалось, что ускоритель приземлится на плавучую платформу.

Как сообщал УНИАН, это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс. В космос был отправлен Tesla Roadster.