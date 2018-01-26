Находка в Израиле перевернула теорию миграции людей из Африки

Израильские археологи обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами Африканского континента. По словам Исраэля Гершковица, соавтора работы, в 2002 году студент обнаружил в израильской пещере Мислия левую часть верхней челюсти.

Статья о результатах исследования опубликована в журнале Science.

Применив три различных техники датировки, ученые выяснили, что челюсть принадлежала Homo sapiens, жившему 177-194 тыс. лет назад. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тыс. лет назад.

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Кроме останков близ пещеры были найдены каменные инструменты, выполненные в так называемой леваллуазской технике. Это означает, считают археологи, что появление этого метода обработки камня было связано с поялением современных людей в этом регионе Ближнего Востока. Другие артефакты, найденные в пещере, указывают на то, что среди людей были охотники на крупных животных – оленей, газелей и туров.

Эти находки доказывают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее. «Более ранняя миграция из Африки предполагает, что культурные или генетические обмены с местными древними популяциями происходили ранее, чем считалось прежде. Это совпадает с недавними генетическими доказательствами более ранней миграции людей из Африки», — пояснил Рольф Кам, палеоантрополог из Бирмингемтонского универстета (США).