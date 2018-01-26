Находка в Израиле перевернула теорию миграции людей из Африки
Находка доказывает, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее.
Израильские археологи обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами Африканского континента. По словам Исраэля Гершковица, соавтора работы, в 2002 году студент обнаружил в израильской пещере Мислия левую часть верхней челюсти.
Статья о результатах исследования опубликована в журнале Science.
Применив три различных техники датировки, ученые выяснили, что челюсть принадлежала Homo sapiens, жившему 177-194 тыс. лет назад. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тыс. лет назад.
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Кроме останков близ пещеры были найдены каменные инструменты, выполненные в так называемой леваллуазской технике. Это означает, считают археологи, что появление этого метода обработки камня было связано с поялением современных людей в этом регионе Ближнего Востока. Другие артефакты, найденные в пещере, указывают на то, что среди людей были охотники на крупных животных – оленей, газелей и туров.
Эти находки доказывают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее. «Более ранняя миграция из Африки предполагает, что культурные или генетические обмены с местными древними популяциями происходили ранее, чем считалось прежде. Это совпадает с недавними генетическими доказательствами более ранней миграции людей из Африки», — пояснил Рольф Кам, палеоантрополог из Бирмингемтонского универстета (США).