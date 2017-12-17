Дикая природа и экстрим: GoPro опубликовала видео из лучших кадров 2017 года

Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в 2017 году. Видео опубликовано на официальном канале компании на YouTube.

В видео собраны кадры с дикой природой, животными, опасными трюками экстремалов.Также среди лучших роиков, снятых на GoPro оказалось видео с предложением руки и сердца на высоте в несколько тысяч метров и даже запуск ракеты.

Напомним, ранее была названа самая смешная фотография дикой природы в 2017 году. Самым смешным снимком признали фото совы, которая падает с ветки.