Дикая природа и экстрим: GoPro опубликовала видео из лучших кадров 2017 года

10:56, 17 декабря 2017
Наука и IT
1399

В ролик вошли кадры с дикой природой, животными, опасными трюками экстремалов.

кадр из видео

Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в 2017 году. Видео опубликовано на официальном канале компании на YouTube.

В видео собраны кадры с дикой природой, животными, опасными трюками экстремалов.Также среди лучших роиков, снятых на  GoPro оказалось видео с предложением руки и сердца на высоте в несколько тысяч метров и даже запуск ракеты.

Напомним, ранее была названа самая смешная фотография дикой природы в 2017 году. Самым смешным снимком признали фото совы, которая падает с ветки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #лучшие видео 2017