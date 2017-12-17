Дикая природа и экстрим: GoPro опубликовала видео из лучших кадров 2017 года
10:56, 17 декабря 2017Наука и IT
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В ролик вошли кадры с дикой природой, животными, опасными трюками экстремалов.
В ролике есть весьма кстремальные кадры / кадр из видео
Компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в 2017 году. Видео опубликовано на официальном канале компании на YouTube.
В видео собраны кадры с дикой природой, животными, опасными трюками экстремалов.Также среди лучших роиков, снятых на GoPro оказалось видео с предложением руки и сердца на высоте в несколько тысяч метров и даже запуск ракеты.
Напомним, ранее была названа самая смешная фотография дикой природы в 2017 году. Самым смешным снимком признали фото совы, которая падает с ветки.
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