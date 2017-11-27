Virgin Galactic продала уже 900 билетов в космос

Virgin Galactic, частная космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона, продала порядка 900 билетов на туристический полет в космос. Об этом основатель компании сообщил на форуме в Москве, передает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Надеюсь, что через два-три месяца Virgin Galactic отправится в космос и начнется совсем новая космическая эра, в которой многие люди, находящиеся здесь, смогут позволить себе отправиться в космос», — сказал Брэнсон.

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Он уточнил, что билеты в космос Virgin Galactic продает по $250 тыс., однако в ближайшее время компания может опустить эту цену.

Компания британского миллиардера стремится конкурировать со SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса в области создания инфраструктуры космического туризма. Для этого инженеры Брэнсона разрабатывают космолет SpaceShipTwo для выхода на низкую ​околоземную орбиту, который единовременно может отправить в космос до восьми человек, в том числе двух пилотов. Разгонять его будет самолет WhiteKnightTwo, который обеспечивает подъем космического аппарата до отметки 16 км, после чего космолет отстыковывается и продолжает путь самостоятельно. Общее время туристического полета в космос, по планам разработчиков Virgin Galactic, должно составить 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут.

Первые испытательные полеты новых модификаций своих аппаратов, которые получили название Unity, компания провела в конце 2016 года. Общий полет туристического космического корабля продлился 1 час 20 минут, в свободном полете космолет находился 10 минут, предварительно отделившись от самолета-разгонщика. Приземление аппарата прошло также успешно. Корабль предыдущей версии проекта SpaceShipTwo потерпел крушение в 2014 году во время испытательного полета. Компания пришла к выводу, что причинами аварии стали ошибка пилота, а также «конструктивные недостатки корабля». После этого разработчики приступили к проектированию новой модели космолета.​

Во всемирном рейтинге Forbes Брэнсон занимает 324-е место. Его состояние оценивается в $5,1 млрд.