Pentax представил зеркалку с поддержкой HD-видео (фото)

Компания Pentax представила свою первую цифровую зеркальную фотокамеру, которая может снимать HD-видео. Она называется К7 и записывает видео с разрешением 720р. Об этом сообщается в пресс-релизе Pentax.

Разрешение матрицы Pentax К7 составляет 14,6 мегапикселя. За обработку изображения в камере отвечает процессор PRIME II. Для визирования кадра, а также просмотра отснятого материала, владельцы К7 могут использовать трехдюймовый дисплей.

Максимальная светочувствительность камеры равна 6400 ISO. Минимальное значение выдержки - 1/8000 секунды. Система автофокусировки Pentax К7 работает с 11 точками. Максимальная скорость фотосъемки К7 - 5,2 кадра в секунду, видеосъемки - 30 кадров в секунду.

Корпус Pentax К7 сделан из материалов повышенной прочности. Он защищает внутреннюю часть камеры от пыли, дождя и снега.

На прилавках Pentax К7 появится летом текущего года. Она будет стоить около 1,3 тысячи долларов.

Pentax К7 не первая цифрозеркальная камера, которая может записывать HD-видео. Ранее аналогичные фотокамеры выпустили компании Nikon и Canon.

Лента.ру