В «Борисполе» - новая услуга: зарегистрируйся на рейс сам

Украинский консорциум «ЕДАПС» ввел в эксплуатацию в международном аэропорту «Борисполь» систему самостоятельной регистрации пассажиров на авиарейсы. (ЕДАПС – Единая государственная автоматизированная паспортная система – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе консорциума, новая система избавит пассажиров от необходимости стоять в очередях к стойкам регистрации. Данную возможность обеспечивают четыре так называемых киоска интернет-регистрации, которые дают пассажирам возможность регистрироваться на рейсы и распечатывать посадочные талоны без обращения к стойкам регистрации. Для удобства пользователей система управления выполнена в двух языковых версиях – украинской и английской.

Регистрация через данные киоски предусмотрена для пассажиров с ручной кладью, которым не нужно сдавать свои вещи в багаж и которые не нуждаются в заранее оформленной визе для посещения страны назначения, отметили в консорциуме.

Система разработана таким образом, что подключиться к ней могут все желающие авиаперевозчики.

На сегодняшний день в аэропорту «Борисполь» можно самостоятельно проходить регистрацию на рейсы таких авиакомпаний как KLM, Lufthansa, Air France, Austrian Airlines, British Airways, Turkish Airlines, "Международные авиалинии Украины", "Аэросвит", Finnair, SAS.

Соответствующий тендер международного аэропорта «Борисполь» консорциум «ЕДАПС» выиграл в ноябре 2008 года.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.

Консорциум "ЕДАПС" создан в 2004 и является группой компаний с полным циклом предприятий по производству и внедрению идентификационных документов и сопутствующих электронных систем. Он осуществил свыше 300 крупных проектов, имеет опыт в защите документов и товаров с использованием уникальных технологий в области лазеров, поликарбоната, биометрии, деметаллизированных голограмм, электронных систем, контактных, бесконтактных чипов и IT-технологий.