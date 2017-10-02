Соцсети, видео, музыка и поиск продуктов: социологи узнали о предпочтениях украинцев в Интернете (инфографика)

Больше половины украинцев, а именно 66% регулярно пользуются Интернетом для личных целей. Для сравнения, на глобальном уровне эта цифра составляет 82%. Об этом говорится в глобальном исследовании, проведенном компанией KANTAR TNS по заказу Google.

Исследование посвящено особенностям поведения интернет-пользователей и дает представление относительно поведения украинских пользователей в возрасте от 16 лет в сети Интернет, в том числе по сравнению с пользователями с более чем 63 стран мира.

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Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет (27% и 23% соответственно). Однако, вопреки предположениям относительно молодого возраста онлайн-пользователей, распределение пользования Интернетом по возрастным группам достаточно равномерное. Интернет – это среда, которая позволяет общаться людям любого возраста, отмечает ТСН.

Так, согласно исследованию, сегодня на одного украинца приходится 1,4 подключенного к Интернету устройства (по сравнению с 1,2 устройства в 2016 году). При этом на одного украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более устройств с доступом к сети.

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Украинцы используют все больше устройств, предоставляющих доступ к Интернету: так, 41% пользуются смартфонами (в прошлом году эта цифра составляла 35%), 34% – ноутбуками, около 7% – смарт ТВ. Кроме того, украинцы пользуются нетбуками, хромкастами, электронными книгами, смарт-часами и трекерами, которые также предоставляют доступ к Интернету.

Кроме того, все больше украинцев выбирают смартфон для пользования Интернетом. Так, в 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как компьютер/планшет, так и смартфон для выхода в Интернет, а для 28% устройством, которому предоставляется преимущество для выхода в сеть, является смартфон.

Согласно данным исследования, поведение украинцев в Интернете совпадает с глобальными тенденциями. Так, украинские интернет-пользователи в первую очередь развлекаются (82%), ищут в Интернете информацию (74%) и выполняют поставленные задачи онлайн (38%), а также размещают онлайн-контент (22%), помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (27%).

Хотя бы один раз в месяц украинцы ищут информацию о товарах и услугах (55% пользователей), использующих карты для определения местоположения или составление маршрута (40% пользователей), а также осуществляют покупки в Интернете (28% пользователей). Самыми популярными онлайн-активностями являются: использование поисковых систем (91%), социальных сетей (83%) и просмотр видео онлайн (84%).

Во время исследования Connected Consumer Study, проведенного TNS KANTAR, были опрошены респонденты из более чем 63 стран мира. В Украине исследование проводилось в период с 1 апреля до 30 июня 2017 года в формате личного интервью, выборка – 1 000 респондентов в возрасте 16+.