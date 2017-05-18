В украинских Google Play и App Store недоступно популярное приложение для обхода блокировок

Популярное VPN-приложение, которое помогает обойти блокировку интернет-ресурсов со стороны провайдеров, Opera VPN, с 18 мая не могут скачать украинские пользователи.

В Google Play и App Store на странице приложение сообщается, что оно "недоступно в вашей стране". В компании сообщают о "технических сбоях", передает AIN.UA.

При поиске в магазинах приложений оно не отображается. Если же зайти на его страницу, воспользовавшись прямой ссылкой, то скачивание будет заблокировано. Такая ситуация с Opera VPN началась сегодня днем.

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Днем ранее многие пользователи Google Play жаловались на нестабильную работу приложения. То же происходит и в официальных сообществах Opera нашего региона. На одно из сообщений служба поддержки Opera VPN ответила: "Из-за неожиданно большого притока новых пользователей вчера по причине блокировки социальных сетей в Украине, у нас возникли проблемы с подключением пользователей. С тех пор проблема была решена".

Тем не менее, 18 мая приложение оказалось недоступно. На запрос редакции AIN.UA в Opera ответили, что "испытывают технические проблемы с VPN-приложением. Они скоро должны быть разрешены". Связано ли это с повышением интереса со стороны украинских пользователей, в компании не уточнили.

Напомним, 15 мая президент Порошенко подписал указ, который вводит в действие экономические санкции и другие ограничения против российских компаний. Украинские провайдеры должны будут блокировать социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и сервисы Яндекс.

ВКонтакте разослал украинским пользователям инструкцию по обходу блокировки. Среди рекомендуемых инструментов было и приложение Opera VPN.