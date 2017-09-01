В работе Facebook произошел сбой (фото)

11:53, 01 сентября 2017
Наука и IT
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Facebook снова "лег": возникли проблемы во время пользования социальной сетью.

Иллюстрация REUTERS

В пятницу, 1 сентября в работе самой популярной в Украине соцсети Facebook произошел сбой. Так, при входе на страницу появляется сообщение об ошибке.

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"Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим и исправим это, как только сможем", - говорится в сообщении.

Скриншот

Как сообщал УНИАН, 23 августа у некоторых пользователей Facebook возникли проблемы во время пользования социальной сетью. По некоторым данным, страницы Facebook не загружались у пользователей интернет-браузера Google Chrome.

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Теги: #сбой в работе Facebook#Facebook не работает