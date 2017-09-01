В работе Facebook произошел сбой (фото)
11:53, 01 сентября 2017Наука и IT
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Facebook снова "лег": возникли проблемы во время пользования социальной сетью.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 1 сентября в работе самой популярной в Украине соцсети Facebook произошел сбой. Так, при входе на страницу появляется сообщение об ошибке.
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"Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим и исправим это, как только сможем", - говорится в сообщении.
Скриншот
Oups... @facebook is down... pic.twitter.com/87R8ZtV6PE— Tristan Viller (@TristanViller) September 1, 2017
Как сообщал УНИАН, 23 августа у некоторых пользователей Facebook возникли проблемы во время пользования социальной сетью. По некоторым данным, страницы Facebook не загружались у пользователей интернет-браузера Google Chrome.
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