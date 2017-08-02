Зарплата - космическая: NASA ищет защитника от "пришельцев"

Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на должность "офицера планетарной защиты". За год на этом посту можно будет заработать от $124 до $187 тыс., передает CNBC.

В обязанности "офицера" будет входить предотвращение преднамеренного или случайного переноса микроорганизмов и любой органики с планеты Земля на иные небесные тела и наоборот.

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Планетарному защитнику необходимо будет наблюдать за миссиями по исследованию космоса, которые организует NASA: полетами людей и исследованиями с помощью роботизированных аппаратов.

На работу зовут тех, у кого есть "широкий инженерный опыт" и кто готов путешествовать. Вакансия открыта до 14 августа 2017 года. Должность предлагается на начальный период в три года.

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