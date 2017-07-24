NASA создаст щиты от космической радиации с помощью оригами

Американское космическое агентство NASA объявило о начале нового краудсорсингового проекта — агентство ищет экспертов в оригами, которые помогут разработать способы упаковки противорадиционных экранов. Об этом пишет Naked Science.

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Дело в том, что принципы искусства складывания бумаги могут оказаться незаменимыми для упаковки алюминиевых противорадиационных экранов: легких, но больших по площади. Прием заявок открывается 26 июля, присылать проекты можно через платформу Freelancer.

Космическое излучение — одна из главных угроз для человека за пределами Земли. Воздействие высокоэнергетических частиц опасно и для здоровья космонавтов, и для работы техники.

Издание поясняет, что основой для защитных экранов чаще всего служит алюминий с различными дополнениями. Для защиты космических миссий с участием астронавтов активно используется полиэтилен. Для непилотируемых устройств эффективны экраны с добавлением тяжелых элементов (например, тантала).

В любом случае эти экраны могут быть сравнительно тяжелыми, что снижает полезную нагрузку космического аппарата. Сейчас NASA планирует уменьшить массу щитов за счет техник складывания листа. Использовать такие экраны предполагается для защиты миссии на поверхности отдаленных космических тел. Ранее для защиты от космической радиации предлагали использовать также вещество астероидов.

"Инженеры не впервые обращаются к оригами в поисках идей. В январе 2017 года специалисты Центра космических полетов Годдарда и Университета Бригама Янга представили складной радиатор для сохранения и отвода тепла от малых спутников. Глубина его складок автоматически меняется в зависимости от температуры", - сказано в сообщении.