Apple не дает китайским пользователям обходить интернет-цензуру

Компания Apple перестала продавать китайским пользователям VPN-программы в своем виртуальном магазине приложений для мобильных устройств App Store. Такие программы, в частности, позволяли обходить интернет-цензуру в Китае. Первой об этом сообщили в компании ExpressVPN, которая продает один из таких приложений, пишет Deutsche Welle.

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В Apple объяснили, что продажа программ для VPN остановлена ​​из-за изменений в законодательстве. "Мы были вынуждены удалить некоторые VPN-приложения в Китае, которые не соответствуют новому регулированию", - цитирует объяснения ситуации со стороны Apple информагентство AFP. Компания отметила, что в других странах программы для обхода интернет-цензуры, как и раньше, доступны. Китай является вторым по величине рынком для компании Apple после США.

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Власти Китая приняли закон, согласно которому VPN-сервисы, которые используются в стране, должны проходить обязательную сертификацию и не смогут предоставлять доступ к заблокированному контенту. Режим регулирования интернета в Китае считается одним из самых жестких в мире. В стране заблокирован доступ к YouTube, соцсетям Instagram, Facebook и Twitter, интернет-энциклопедии Wikipedia, ряда ресурсов поисковика Google и многих других онлайн-ресурсов. Доступ к этим ресурсам блокируется властью в Пекине в рамках проекта "Золотой щит", который стал известен под иронично названием «Великий китайский фаервол" ( "Great Chinese Firewall") как аллюзия на Великую китайскую стену (на английском - Great Chinese Wall). Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а поисковые машины аналогичным образом фильтруют результаты поиска.